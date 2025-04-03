Justin Bieber son hali hayranlarını endişelendirdi! Yorgun ve moralsiz

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Bir süredir istismar haberleriyle konuşulan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber çifti ağustos ayında bebeklerini kucağına aldı. Gözde ikili çocuklarına 'Jack Blues' ismini verdi.

HAYRANLARI ENDİŞELİ

Özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiren 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcının uzun süredir yorgun ve moralsiz görüntülenmesi takipçilerini endişelendirmişti.

Önceki gün sosyal medyada canlı yayın açan ve yeni çalışmalarıyla ilgili şarkılar çalan Bieber'ın oldukça zayıfladığı görüldü. Hayranları, "Artık Justin'in yardıma ihtiyacı var" yorumları yaptı.