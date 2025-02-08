Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın boşanacağı iddia edildi

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Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin’in altı yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor...

13 Eylül 2018'de hayatlarını birleştiren çift, 5 ay önce oğulları Jack Blues'u kucakların almışlardı.

O günden beri magazinden uzak duran çift, Justin Bieber'ın son hali ve boşanma iddiaları ile gündeme geldi.

KARISINI TAKİPTEN ÇIKTI

Çift hakkındaki boşanma iddiaları, Justin'in karısını Instagram üzerinden takipten çıkmasıyla alevlendi.

Ardından Justin, açıklama yaparak hesabının çalındığı söyledi ve Hailey'i geri takibe aldı.

ARKADAŞLARINDAN TAVSİYE ALDI

The Sun'da yer alan haberlere göre, çiftin yakın çevresinden bazı kaynaklar, Hailey'in Justin'in son davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve arkadaşlarının ona boşanmayı önermeye başladığını ifade etti.

300 MİLYON DOLARLIK DAVA

Justin'in davranışlarını çocuksu bulan ve bunu asla düzeltemediği için arkadaşlarına danışan Baldwin’in, Justin Bieber’ın 300 milyon dolarlık servetinin yanı sıra, çiftin beş aylık oğulları Jack Blues’un velayetini almak için de dava açmayı düşündüğü öne sürüldü.

Çiftin evliliğindeki bir diğer önemli sorun ise iş hayatındaki farklılıklar. Bieber, müzik kariyerinde uzun süredir pasif bir dönem geçirirken, Hailey Baldwin ise kendi kozmetik markasını büyüterek iş dünyasında daha aktif bir rol üstleniyor.

Ayrılık söylentileri magazin dünyasını çalkalarken, çiftten henüz bir açıklama gelmedi.