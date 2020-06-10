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    Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in kamp tatili

    Justin Biber, 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp eşi Hailey Baldwin ile Utah'ta kamp tatiline çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 07:42
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    Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in kamp tatili

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Justin Bieber ve eşi Hailey Baldwin, tedbiri elden bırakmıyor.

    Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinden sıkılan çift, kamp yapmaya karar verdi. Sosyal izolasyon için Justin Biber’ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.

    OTOBÜSTE NE ARARSAN VAR

    Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var. Isıtmalı zemini olan araçta, kızıl ötesi sauna ve şömine de bulunuyor. Büyük bir ana yatak odası olan otobüsün banyo ve mutfak tezgahları mermerden. Mutfakta barbekü bile var.

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