Justin Bieber'dan evlilik yıldönümü paylaşımı 2018'de dünya evine giren Justin ve Hailey Bieber çifti, evliliklerinin beşinci yılına girdiler.

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Aşklarına duyulduğu ilk günden beri ömür biçilen Justin Bieber ile Hailey Baldwin çifti ilişkilerinde 5 yılı geride bıraktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında karısına olan sevgisini dokunaklı sözlerle ifade etti.

29 yaşındaki Justin Bieber, sevgili karısı Hailey Baldwin'e hitaben yazdığı mesajını birlikte gittikleri Tokyo gezisinde çekilen bir dizi fotoğrafla da süsledi.

Bieber satırlarına "En değerlim, sevgilim" diye başladı. Ardından da şu satırlara yer verdi:

"Beş yıl... Sen benim kalbimi cezbettin. Ruhumun derinliklerinden iliklerime kadar biliyorum ki seninle birlikte yaptığımız bu yolculuk, en çılgın beklentilerimizi bile aşacak.

"Sonsuza dek"

O halde büyük hayaller kurmaya devam edelim 'koca bebeğim.' Sonsuza dek... Seni varlığımın her zerresiyle seviyorum."

Bieber satırlarının sonuna da "Beşinci yılımız kutlu olsun" diye yazarak noktayı koydu.

Hailey Bieber abartı sevmez

Hailey Bieber da yıl dönümlerine özel bir paylaşım yaptı. Ünlü modelinki biraz sadeydi eşiyle fotoğrafını sosyal medya hesabına koyup sadece “5” yazmayı tercih etti.