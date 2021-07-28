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    Justin Bieber'dan yırtmaç önlemi

    Justin Bieber, kameralar karşısında uzun süredir sergilediği tavrı yine gözler önüne serdi. Genç şarkıcı, eşi Hailey Baldwin'in transparan yırtmaçlı elbisesini elleriyle korudu.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 13:15
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    Justin Bieber'dan yırtmaç önlemi

    Genç aşıklar Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam Batı Hollywood'da kameralar karşısındaydı.

    Çift, Justin Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı.

    TRANSPARAN ELBİSE GECEYE DAMGA VURDU

    Güzelliği ile dikkat çeken Baldwin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı transparan bir kıyafet tercih etti.

    Bir süredir kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavrıyla gündeme gelen Justin Bieber, alışkanlığından vazgeçmedi.

    YIRTMACI ELLERİYLE KORUDU

    Kameralar karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarılıp, elbisesinin transparan bölümlerini kapatmaya çalıştı.

    Justin Bieber, paparazzilerin, eşinin uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş, bu yüzden onlarla tartışmıştı. İkili, bu olayın ardından basının yer aldığı bölgelerde bu yöntemi uyguluyor.

    Justin Bieber dan yırtmaç önlemi #1

    Justin Bieber dan yırtmaç önlemi #2

    Justin Bieber dan yırtmaç önlemi #3

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