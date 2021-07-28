Justin Bieber'dan yırtmaç önlemi

Justin Bieber, kameralar karşısında uzun süredir sergilediği tavrı yine gözler önüne serdi. Genç şarkıcı, eşi Hailey Baldwin'in transparan yırtmaçlı elbisesini elleriyle korudu.

Genç aşıklar Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, önceki akşam Batı Hollywood'da kameralar karşısındaydı.

Çift, Justin Bieber'ın bir arkadaşıyla birlikte girişimde bulunduğu yeni işinin açılışına katıldı.

TRANSPARAN ELBİSE GECEYE DAMGA VURDU

Güzelliği ile dikkat çeken Baldwin, gece için göğüs kısmı derin dekolteli, bacak kısmı transparan bir kıyafet tercih etti.

Bir süredir kameralar karşısında eşine karşı sergilediği korumacı tavrıyla gündeme gelen Justin Bieber, alışkanlığından vazgeçmedi.

YIRTMACI ELLERİYLE KORUDU

Kameralar karşısında yürürken, iki eliyle eşine sarılıp, elbisesinin transparan bölümlerini kapatmaya çalıştı.

Justin Bieber, paparazzilerin, eşinin uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ileri sürmüş, bu yüzden onlarla tartışmıştı. İkili, bu olayın ardından basının yer aldığı bölgelerde bu yöntemi uyguluyor.