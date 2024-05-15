Justin Bieber'ın eşi 6 aylık hamile Hailey Bieber'ın bebeği göründü! Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan hamile olduğunu duyuran Hailey Bieber, eşi Justin ile görüntülendi.

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27 yaşındaki dünyaca ünlü model Hailey Bieber ile 30 yaşındaki Justin Bieber, ilk çocuklarının sabırsızlıkla bekliyor. Ünlü çift, Los Angeles'ta görüntülendi.

Hailey'in hamile tarzı

Altı aylık hamile olduğu söylenen Hailey, üzerine omuzları vatkalı büyük beden siyah bir ceket, içine de şık beyaz bir üst giydi.

Hailey, kıyafetini bol siyah pantolon ve kalın siyah çizmelerle tamamladı.

Justin yine farklı

Justin ise baskılı tişörtü ve neon yeşili basketbol şortuyla salaş bir görünümdeydi. Şortunun arka kısmının oldukça düşük olması ise tuhaf bir görüntü ortaya çıkarıyordu.