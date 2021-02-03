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    Justin Bieber'ın yeni arabası

    Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin, önceki akşam değeri 72 milyon TL olduğu iddia edilen arabaları ile objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 08:59
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    Justin Bieber'ın yeni arabası

    Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi model Hailey Baldwin, önceki gün Kaliforniya Santa Monica'da gezintiye çıktı. Çift, o gece 26 yaşındaki Bieber'ın yeni satın aldığı elektrikli Rolls Royce'u tercih etti.

    72 MİLYON TL

    İkilinin dikkat çeken gri renkli yeni otomobilinin 72 milyon TL olduğu öne sürüldü.

    Otomobil koleksiyonu olan Bieber'ın, eşi arabaya binerken ona kapıyı açmaya çalıştığı görüldü. Bieber'ın toplam servetinin ise geçen yıl itibarıyla 285 milyon dolar olduğu konuşuluyor.

    Justin Bieber ın yeni arabası #1

    Justin Bieber ın yeni arabası #2

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