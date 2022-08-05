Kaan Taşaner, Seray Dura sokakta tartıştı

Kaan Taşaner ve kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura, sokakta kavga etti.

43 yaşındaki Kaan Taşaner ve meslektaşı Seray Dura, 2 yıldır aşk yaşıyor. Nazara gelen oyuncu çift, önceki gün Baltalimanı’nda gergin anlar yaşadı.

Küçük sevgiliyi üzdü

Sevgililer önce uzun uzun tartıştı. Sonra Sera Dura, Taşaner'e elini uzatınca olumsuz cevap alınca yüzü düştü.

Kızdığı sevgilisine dayanamayıp sarılanTaşaner’e Seray Dura hiç tepki vermedi. Taşaner bu kez aşkını öperek ikna etmeye çalıştı.