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    Kaan Urgancıoğlu alkolü görüntülenince sinirlendi

    Gece yarısı alkollü halde bir mekandan çıkış yaparken yakalanan Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 10:42
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    Kaan Urgancıoğlu alkolü görüntülenince sinirlendi

    Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam menajerleriyle bir mekanda yemek yedi.

    Yemekte alkol tüketen oyuncu, mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce gerildi.

    "ALKOLLÜYÜM"

    Urgancıoğlu, "Arkadaşlar gecenin bu saatinde konuşmayacağım. 2 saattir bizi beklediğinizi biliyorum. Alkol kullandım, sizinle de konuşmayacağım. Menajerlerimle birlikte yemek yemeğe geldim. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracaksan da sabah sorarsın. Bu saatte hiçbir şey soramazsın bana" dedi.

    Kaan Urgancıoğlu alkolü görüntülenince sinirlendi #1

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