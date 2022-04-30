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    Kaan Urgancıoğlu: Pınar'la çalışmaktan keyif alıyorum

    Etiler'de görüntülenen Kaan Urgancıoğlu, "Pınar ile birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş hakikaten çok hoşumuza gidiyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 12:10
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    Kaan Urgancıoğlu: Pınar'la çalışmaktan keyif alıyorum

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    Pazar günlerinin sevilen dizisinde aksiyon ve heyecan eksik olmazken, başrollerini ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor.

    Uyumlarıyla herkesin sevdiği bir çift haline gelen Urgancıoğlu ve Deniz, Ceylin ile Ilgaz'a hayat veriyor.

    Set dışında da hayranları tarafından yakıştırılan ikiliden Kaan Urgancıoğlu, Etiler'de kameralara takıldı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Urgancıoğlu, rol aldığı bir dizideki partneri Pınar Deniz ile ilgili konuştu.

    "Maksat bizim yakışmamız"

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, dün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Urgancıoğlu, rol aldığı bir dizideki partneri Pınar Deniz ile ilgili "Biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz.

    İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu bizim yakışmamızdı." şeklinde konuştu.

    Kaan Urgancıoğlu: Pınar la çalışmaktan keyif alıyorum #1

    Pınar Deniz ise geçtiğimiz günlerde Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırmaları hakkında "Bizim Kaan'la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz.

    Artık insanların yakıştırması bizim hoşumuza gidiyor. Tabii o bir sinerji, bunu yakalamak gerek." ifadelerini kullanmıştı.

    Kaan Urgancıoğlu: Pınar la çalışmaktan keyif alıyorum #2

    Kaan Urgancıoğlu: Pınar la çalışmaktan keyif alıyorum #3

    Kaan Urgancıoğlu: Pınar la çalışmaktan keyif alıyorum #4


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