Kaan Urgancıoğlu'dan müjdeli haber: Baba oldu! Bakın oğlunun adını ne koymuş...

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Son dönemlerde severek takip edilen dizilerden biri de Yargı.
Dizinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, büyük beğeni topluyor.
Urgancıoğlu, Burcu Denizer ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturdu.
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, Yunanistan’ın başkenti Atina’da evlendi.
Baba oldu
Bir diğer yandan oyuncu şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor.
İlk kez baba olan Kaan Urgancıoğlu bebeğini kucağına aldı.
Oyuncu, oğluna “Ardıç” adını verdi.
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