Kaan Urgancıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeğin cinsiyeti belli oldu.

ensonhaber.com "Yargı" dizisinde hayat verdiği 'Savcı Ilgaz' karakteri ile son dönemde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Burcu Denizer ile sessiz sedasız evlenmişti. "Sürpriz" Urgancıoğlu, nikah fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla paylaşmıştı. Kendi ailelerini bile davet etmeden Atina'da nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Denizer, Instagram hesabından karnı burnunda bir fotoğrafını yayınlarak hamile olduğunu doğruladı. Bebeğin cinsiyeti erkek Şimdilerde 6 aylık hamile olan Burcu Denizer'in karnı burnunda fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti erkek…