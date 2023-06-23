Kaan Urgancıoğlu'nun eşinden soyadı güncellemesi

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Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.
"Sürpriz"
Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınladı.
Soyadı güncellemesi
Kaan Urgancıoğlu ile dünyaevine giren Burcu Denizer'den gelen bir soyadı hamlesi dikkat çekti.
Denizer nikah töreninin ardından Instagram hesabındaki adını Burcu Denizer Urgancıoğlu olarak güncelledi.