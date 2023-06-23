Kaan Urgancıoğlu'nun eşinden soyadı güncellemesi
ensonhaber.com

Yakışıklı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirdi.

"Sürpriz"

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınladı.

Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer'den ilk hamle

Soyadı güncellemesi

Kaan Urgancıoğlu ile dünyaevine giren Burcu Denizer'den gelen bir soyadı hamlesi dikkat çekti.

Denizer töreninin ardından Instagram hesabındaki adını Burcu Denizer Urgancıoğlu olarak güncelledi.