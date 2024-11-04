Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in doğum gününü kutladı

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Ekranların iki başarılı oyuncusu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.

Nikahta hamile olduğu bilinen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda da bebeklerinin cinsiyetini açıklamışlardı. Erkek bebek bekleyen ikiliden yeni bir paylaşım geldi.

Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in 31. yaş gününü sosyal medyadan kutladı. Birlikte verdikleri romantik bir kareyi sayfasına yükleyen Yıldırım, ''İyi ki doğdun benim güzel eşim, seni seviyorum.'' notunu düştü.