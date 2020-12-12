Kaan Yıldırım, Hadise ile barışmak için çabalıyor

Kaan Yıldırım, Hadise ile barışmak için çabalıyor

Bir yakınına “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez” diyen oyuncunun, sevgilisini aramaya devam ettiği öğrenildi.

Şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile şubatta aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin ilişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, aşıklar her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35’inci yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.

3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram’dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı.

Ancak sevgililer perşembe akşamı Kaan Yıldırım’ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.

KAAN'I KIZDIRAN O AÇIKLAMA

Hadise bir anda parladı. Yıldırım’ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti.

Hadise dün sabah da ayrılığını belirten bir açıklama yaptı. Şarkıcı açıklamasında ayrılık kararını kendisinin aldığını özellikle belirterek, “Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." dedi.

Bu sözler Kaan Yıldırım’ı hem kızdırdı hem de çok üzdü.

“BİZ HALA AŞIĞIZ”

Posta'nın haberine göre oyuncu, bir yakınına “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı.” dedi.

Sevgilisini dün geceden bu yana sürekli arayan, art arda mesajlar çeken Kaan Yıldırım, Hadise’den henüz bir cevap alamasa da çabalarını sürdürüyor.

Hadise ile Kaan Yıldırım’ı barıştırmak için ilk devreye giren kişinin, tanışmalarını da sağlayan oyuncu Seda Güven olduğu öne sürüldü.