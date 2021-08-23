Kaan Yıldırım, Hadise ile ilgili ilk kez konuştu

Kaan Yıldırım, Hadise ile ilgili ilk kez konuştu

Yeni sezonda 'Mevlana' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğine ani bir kararla son veren Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler'de otomobilinin içinde objektiflere takıldı. Canlandıracağı karakter için sık sık yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından da paylaşan Kaan Yıldırım’ın, yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

SAVAŞÇI GENERAL

Oldukça keyifli görünen Yıldırım, 'Mevlana' dizisi için gazetecilere, "Çok güzel bir proje olacağına inanıyorum. Savaşcı bir generali canlandırıyorum. Bunun için de iyi bir şekilde çalışıyorum. Canlandıracağım karakter için at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimler alıyorum, heyecanla bekliyorum." dedi.

"YENİ BİR İLİŞKİ VAR"

Hadise'yle ilgili sorulara gülerek cevap veren Yıldırım, “Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum." diyerek noktayı koydu.