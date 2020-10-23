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    Kaan Yıldırım, Hadise’nin doğum gününü kutladı

    Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise'nin aşkı doludizgin devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 07:59
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 07:59
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    Kaan Yıldırım, Hadise’nin doğum gününü kutladı

    Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden  Kaan Yıldırım ve Hadise, ayrılık iddialarının aksine aşklarını doludizgin yaşadıklarını gösteriyorlar.

    "İYİ Kİ DOĞDUN"

    Kaan Yıldırımdan yine aşk dolu bir paylaşım geldi sevgilisi Hadise ile çekilmiş fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı ve "İyi ki doğdun " notunu düştü.

    Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, birlikte çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla büyük ilgi görmüş aşkları hayranlarını da heyecanlandırmıştı.

    Kaan Yıldırım, Hadise’nin doğum gününü kutladı #1

    Kaan Yıldırım, Hadise’nin doğum gününü kutladı #2

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