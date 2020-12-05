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    Kaan Yıldırım, Hadise'yle fotoğrafını paylaştı

    Kaan Yıldırım, Hadise'yle fotoğrafını paylaştı

    Sosyal medyadan sevgilisi Hadise ile ateş başında çekildiği kareyi paylaşan Kaan Yıldırım, ayrılık iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 12:44
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    Yılın aşkına imza atan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde ani bir kararla ayrıldıkları iddia edilmişti.

    Koronavirüse yakalanan Hadise'nin, sevgilisinin evinden ayrılarak kendi evine geçtiği ve bu süreçte ikilinin ayrılık kararı aldıkları gündeme gelmişti.

    Kaan Yıldırım ise çıkan iddialara Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.

    AYRILMADIK POZU GELDİ

    Hadise ile ateş başında çekilen romantik pozunu paylaşan Yıldırım, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

    Hadise'nin de Yıldırım'ın köpeği Benek'i paylaşarak "Karantina buddy" notunu düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Kaan Yıldırım, Hadise yle fotoğrafını paylaştı #1

    Kaan Yıldırım, Hadise yle fotoğrafını paylaştı #2

    Kaan Yıldırım, Hadise yle fotoğrafını paylaştı #3

    Kaan Yıldırım, Hadise yle fotoğrafını paylaştı #4

    Kaan Yıldırım, Hadise yle fotoğrafını paylaştı #5

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