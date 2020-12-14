Kaan Yıldırım, hediyeleri Hadise'ye geri gönderdi

Hadise’nin Instagram’daki ayrılık açıklamasına çok kızan Kaan Yıldırım, eski sevgilisinin tüm hediyelerini geri gönderdi. Hediyeler arasında Benek’in tasması da yer aldı.

İlişkilerini noktalayan Hadise ile Kaan Yıldırım arasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldırım’ın, şarkıcının Instagram’dan duyurduğu ayrılık açıklamasına çok sinirlendiği öğrenildi.

Bunun üzerine oyuncu 10 aydır birlikte olduğu sevgilisinin kendisine aldığı kazak, pantolon, ayakkabı ve saat gibi hediyeleri, şoförüyle gönderdiği ortaya çıktı.

BENEK’İN TASMASINI DA YOLLADI

Bununla da yetinmeyen Yıldırım'ın, şarkıcının köpeği Benek’e aldığı tasmayı bile geri verdiği konuşuluyor.

“İLİŞKİYİ NOKTALANDIRMIŞ BULUNUYORUM”

İlişkilerinin kıskançlık sebebiyle bittiği iddia edilen çiftten Hadise, ayrılık açıklamasındaki "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor... Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." sözüyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi.

AYRILIK SONRASI İLK HAMLE

Şarkıcının bu sözlerinin ardından sessizliğini koruyan Yıldırım, hem Hadise'yi takipten çıkardı hem de birlikte yer aldıkları kareleri de sosyal medya hesabından sildi.

“KOLAY KOLAY BİTMEZ”

Yakışıklı oyuncunun, bir yakınına “Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı” dediği de iddialar arasındaydı.