Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz’den hamilelik açıklaması: "Kıpkırmızı oldum" Özel hayatıyla magazin gündemden düşmeyen başarılı ve güzel oyuncu Pınar Deniz hem hamilelik hem düğün sorusuna cevap verdi!

Haber Merkezi

2022 yılından beri beraber olan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evleneceği kulislerde haftalardır konuşuluyordu hatta bir de Pınar Deniz'in hamile olduğu iddiası vardı.

Bu iddialar sonrası Pınar Deniz, bugün ilk kez yüzü olduğu markanın lansman gecesinde ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin 'hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?' sorularına oyuncu, "Hamile olsam size söyler miyim?" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında zorlanan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullandı. Böylece ünlü oyuncu düğünü doğrularken, hamilelik iddialarını da yalanlamamış oldu.