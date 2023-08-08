Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'e olan aşkını haykırdı Pınar Deniz'le çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Kaan Yıldırım, aşka geldi.

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Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz meslektaşı Kaan Yıldırım ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Aylardır ülke ülke gezen çift şu sıralar Londra'da tatilde olan çift şehrin tadını çıkarıyor.

Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini paylaşan Deniz'in, sevgilisinden evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip; "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaştı.

Ardından Kaan Yıldırım'dan imalı bir paylaşım geldi: Sevgilisi ile olan fotoğraflarını paylaşan Yıldırım, manidar bir açıklama yazdı:

Senin bana nasip olman.."

“Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir”

Ayrıca paylaşımın sonunda yer alan fotoğraftaki 'yüzük' detayı dikkatlerden kaçmadı.