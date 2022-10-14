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    Kaan Yıldırım: Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum

    Kaan Yıldırım, katıldığı programda nasıl oyunculuğa başladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 07:24
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 07:37
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    Kaan Yıldırım: Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum

    Şu sıralar kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Yıldırım yaşanmış hikayeler ile empati kurdu.

    "Mutsuzdum"

    Taylan, “Hayalini kurduğun mesleği mi yapıyorsun?” sorusuyla Yıldırım’dan oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını anlatmasını istedi. Yıldırım, “Çocukken ağaç doktoru olmak istiyordum. Eğitimimi pazarlama üzerine aldım ve sonrasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da çalışmaya başladım. Kendimi mutsuz hissettiğim bir dönemde annemin tavsiyesi ile nefes kampına gittim. Kampın son günü ekip halinde tiyatro gösterisi yapacaktık. Gösteri sonunda çoğu kişiden profesyonel oyunculuk yapmam konusunda destek gördüm ve oyunculuk yapmak istediğimi anladım.

    "Ailem destekledi"

    Bir süre oyunculuk eğitimi aldım. Askerlikten sonra ailem anlayışlı bir şekilde beni oyunculuk yapmak konusunda desteklediler.”

    Taylan'ın “Mesleğini ne kadar seviyorsun?” sorusuna ise Yıldırım şu yanıtı verdi: “Oyunculuğa büyük bir tutku ile bağlıyım. Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum, bence ekran bir aura meselesidir . Ben kariyerimde karakter oyunculuğu seçtim. Yakışıklı görünmek gibi bir amacım yoktu. Farklı karakterler deneyimlemek istedim.”

    Kaan Yıldırım: Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum #1

    Kaan Yıldırım: Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum #2

    Kaan Yıldırım: Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum #3

    Kaan Yıldırım: Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum #4


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