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    Kaan Yıldırım'dan ayrıldı

    Kaan Yıldırım, Hakime Hanım adlı diziyle ilgili aldığı kararla herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 07:28
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    Kaan Yıldırım'dan ayrıldı

    Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Hakime Hanım dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

    Ancak Kaan Yıldırım cephesinde yaşanan yeni bir gelişme hayranlarını üzdü.

    Vahide Perçin'li "Hakime Hanım" dizisinin çekimlerine ara verilmiş ve ekipte bir dizi değişiklik yapılmıştı.

    Önce Cem gitti

    Ayfer Tunç'un yazdığı "Hakime Hanım" kod adlı dizinin yönetmeni değişmişti.

    Yeni baştan Murat Saraçoğlu'nun çekeceği diziden ayrıca Cem Davran ayrılmıştı.

    Kaan vazgeçti

    Kaan Yıldırım, dizide Feyza Sevil Güngör'ün partnerine hayat vermeye hazırlanıyordu.

    Dizide son olarak yeni bir ayrılık daha yaşandı. Bir süredir dizinin sete çıkmasını bekleyen Kaan Yıldırım projeden çekilme kararı aldı.

    Kaan Yıldırım dan ayrıldı #1


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