Kaan Yıldırım'dan ayrılık iddialarına yanıt: Küçük dünyamızda çok mutluyuz

Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, haklarında kıskançlık nedeniyle çıkan ayrılık iddialarını, "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" sözleriyle yalanladı.

Oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşıyor.

Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncunun adı, birçok isimle anılmıştı.

Yıldırım'ın da şarkıcı Hadise ile ayrılığının ardından Hande Erçel, Çağla Şıkel, Danla Bilic gibi isimlerle aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Yaklaşık 3 ay önce Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Yıldırım, sık sık paylaşım yapıyor.

Paylaşımları yoğun ilgi görüyor

İki ünlü isim de sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Her paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan ikili, aşklarına dair kareleri de hayranlarının beğenisine sunuyor.

Son olarak çiçeği burnunda çiftin, Yıldırım'ın kıskançlık krizine girdiği belirtilerek yollarını ayırma kararı aldıkları belirtilmişti.

"İlişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ayrılık iddialarının ardından Kaan Yıldırım'dan yeni bir paylaşım geldi.

Deniz ile birlikte çekildikleri kareyi paylaşan Yıldırım, "Yaklaşık üç yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim, zamana güvendim, zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi." ifadelerini kullandı.