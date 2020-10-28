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    Kaan Yıldırım'dan Hadise sorularına yanıt

    Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün sevgilisi Hadise hakkında ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 13:59
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    Kaan Yıldırım'dan Hadise sorularına yanıt

    Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin geçtiğimiz haftalarda sona erdiği öne sürülmüştü. Hadise, sevgilisinin köpeği Benek'in sosyal medya hesabından iddiaları yalanlamıştı.

    Daha önce ilişkisi hakkında hiçbir açıklama yapmayan Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte görüntülendi. Yaklaşık bir yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu aşk soruları karşısında kızardı.

    "UTANIYORUM"

    Yıldırım, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" açıklamasını yaptı.

    Kaan Yıldırım dan Hadise sorularına yanıt #1

     

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