Kaan Yıldırım'dan Hadise'li fotoğraf

Oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile doludizgin bir ilişki yaşayan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf yayınladı.

"KÜÇÜK BİR YOL"

Yıldırım, sevgilisi Hadise ile klip çekimi setinden çekilmiş kareyi “Küçük bir yol” notuyla paylaştı.

Bu arada aşıkların, köpekleri Benek'e de uygun büyük ve havuzlu bir villa baktığı öğrenildi.