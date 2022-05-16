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    Kaan Yıldırım'dan Hande Erçel yanıtı

    Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açan Kaan Yıldırım’dan yeni açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 08:23
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 08:27
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    Kaan Yıldırım'dan Hande Erçel yanıtı

    Geçtiğimiz haftalardan bir mücevher markasının reklam yüzü olan Hande Erçel, davette Kaan Yıldırım ile olan ilişkisi hakkında konuşmuştu.

    Muhabirlerin "Kaan Yıldırım ile nasıl gidiyor?" sorusuna Hande Erçel, şu yanıtı vermişti:

    "Her şey yolunda"

    "Teşekkür ederim, her şey çok yolunda. İş konuşmak için buradayız. Özel konuları sonra konuşuruz, çok teşekkür ederim"

    Kaan Yıldırım da geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Yıldırım, muhabirlerle ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

    Yıldırım, Mevlana dizisini çektiği Konya'dan yeni döndüğünü söyledi. Kaan Yıldırım 3 yıl önce "Halka" dizisinde beraber rol aldığı Hande Erçel'le sürpriz ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

    "Şükürler olsun"

    Muhabirlerin "Hande hanımla da güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande hanım da kabul etti. neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Her şey çok güzel, çok keyifli. Şükürler olsun gayet güzel her şey." yanıtını verdi.

    Kaan Yıldırım dan Hande Erçel yanıtı #1

    Kaan Yıldırım dan Hande Erçel yanıtı #2


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