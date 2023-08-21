Kaan Yıldırım'ın eski sevgilileri pişti oldu Hadise, Hande Erçel ve Ezgi Eyüboğlu'nun aynı düğünde bir arada olması, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Modacı Nedret Taciroğlu'nun kızı Yasemin Taciroğlu ile iş insanı Ahmet Uras dün akşam evlendi. Düğüne ünlü akını oldu.

Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile Yasemin Taciroğlu’nun düğününe katılan isimlerin başında yer aldı.

3'ü bir arada

Hadise ve Ezgi Eyüpoğlu'nun da aynı düğünde olması, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Eskiden aynı erkekle birlikte olan üç ünlü kadının aynı düğünde bir araya gelmesiyle tekrar güdeme gelen bu ilişkilerine, sosyal medyada yorum yağdı.

Eyüboğlu, 2016-2019 yılları arasında Kaan Yıldırım'la evliydi. Yıldırım, 2020'de Hadise ile aşk yaşamıştı.

2022'de ise Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açan Yıldırım, bu ilişkisi de hüsranla bitmişti.