Kaan Yıldırım yeğeniyle poz verdi

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile paylaşımını görenler ablasını merak etti.

Hekimoğlu dizisnde yer alan oyuncu Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşk ile de gündemden düşmüyor.

MİNİK YEĞENİ SETE GELDİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yıldırım, bu sefer kendisini sette ziyaret eden minik yeğeni ile fotoğrafını yayınladı.

"KUCAĞINA YAKIŞTI"

Hadise ile aşklarına ikinci bir şans veren ve evlilik yolunda hızla ilerledikleri konuşulan Kaan Yıldırım'ın yeğeni ile fotoğrafını görenler "Kucağına çok yakıştı" yorumlarında bulundu.