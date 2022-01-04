Kaan Yıldırım'ın yeni aşkı

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise'den sonra yeni aşkını buldu.

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile adı anılan Hadise'nin, oyuncu sevgilsi Kaan Yıldırım'la arası açılmıştı. İlişkilerinde güven problemi yaşayan çifttin aşkları sona ermişti.

Ayrılık sonrası kendi köşesine çekilen ve işleriyle uğraşan oyuncu Kaan Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı. İddialara göre oyuncu, Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşıyor.

TUĞÇE DE OYUCU

Tuğçe Açıkgöz, Kaan gibi oyuncu. İkili 2 aydır birlikte ve aşklarını sadece en yakınları biliyor. Kaan Yıldırım, Tuğçe Açıkgöz’ün aile dostunun kuzeni.

YİNE AÇIKGÖZ

Tuğçe’nin, Hadise ile soyadının aynı olması da sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Hadise'nin akrabası mı" yorumları yaptı.

Hadise, geçtiğimiz haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.