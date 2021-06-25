Kaan Yıldırım'ın yeni imajı

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrılınca imaj yeniledi.

Nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili ilk açıklama ise Yıldırım'dan gelmişti.

İLK AÇIKLAMA KAAN'DAN GELMİŞTİ

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum; benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler..." demişti.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaan Yıldırım, bu açıklamasından sonra yeni fotoğraflarını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun, saçını ve sakalını uzattığı görüldü. Yıldırım'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar beğenirken, kimisi ise beğenmediğini dile getirdi.