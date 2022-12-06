Kadın oyunculardan Pınar Deniz'e gönderme

Dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu söyleyince dalga konusu olan Pınar Deniz'i, meslektaşları da ciddiyet almadı.

Reyitng rekorları kıran Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi olan Pınar Deniz, ödülü alırken yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun ödül konuşması alay konusu oldu.

"Dünyayı kurtarmam lazım"

Pınar Deniz yaptığı konuşmada, “Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; ‘Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım’ dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı.” ifadelerini kullandı.

Altın Kelebek'te ödül alan Pınar Deniz: Dünyayı kurtarmam lazım dedim

"Mücevher yüzü"

Ünlü oyuncunun bu konuşmasıyla dalga geçen bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu videodan sonra kadını bir googlelayayım dedim, bahsettiği film Kanlı Elmas filmiymiş. Çocukların elmas için hayatlarının heba oluşunu görmüş o filmde. Peki Pınar Deniz ünlü olunca ne yapmış biliyor musunuz? Bir mücevher markasının yüzü olarak Cannes film festivaline gitmiş.” tweet’ini attı.

Burcu beğendi

Bu sosyal medya kullanıcısının paylaşımını beğenen isimler arasında Burcu Özberk de yer aldı. Burcu Özberk'in bu adımı tartışmalara sebep oldu.

Farah'ın beğenisi

Farah Zeynep Abdullah, bir Twitter kullanıcısının Deniz'i ti'ye alarak "Oyuncu olmak= Dünyayı kurtarmak" tweet'ini beğendi.