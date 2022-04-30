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    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu'nu azarladı

    Ekranların aranan yüzü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, aracı yolun ortasına bırakan şoförü yüzünden zor anlar yaşadı. İki kadın sürücü, oyuncuya sert çıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 17:44
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    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu'nu azarladı

    “Kim Milyoner Olmak İster” adlı bilgi yarışmasında sunuculuk yapan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de bir mekân çıkışı görüntülendi.

    Hayli keyifli olduğu görülen Kenan İmirzalıoğlu, çıkış kapısında şoförüne sinirlendi.

    İmirzalıoğlu’nun çıkış yapmasını bekleyen şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp, trafiğin durmasına neden oldu.

    “Sizin için mi bu rezalet?”

    47 yaşındaki oyuncunun araca bindiğini gören iki kadın, İmirzalıoğlu’nun yanına geldi ve tepki gösterdi.

    Kadınlardan biri “Sizin için mi bu rezalet? Trafiğin haline bakın. Müsaade edin, yol kapanıyor” diyerek sitem etti.

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu'nu azarladı VİDEO

    “Ben arabada değildim”

    Oyuncu “Ben ne yapabilirim? Ben arabada değildim, ne yapabilirim?” diye sordu.

    Daha da hiddetlenen kadın, “Bu araba yolun ortasındaydı, ben çektirdim. 20 dakikadır bekliyorum” dedi.

    İmirzalıoğlu ise şoförünün davranışı için kadından özür dileyip, yolu açtırdı.

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu nu azarladı #1

    “Kes sesini”

    Ancak bu kez diğer kadın sürücü, “Gitmiyoruz, beyefendi beklesin biraz da” diyerek bağırıp, çağırdı.

    Kendisini takip eden muhabirlere de kızan kadın sürücü, “Kes sesini” deyip, aracına bindi.

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu nu azarladı #2

    “Benimle alakası olmadığını gördünüz”

    Muhabirlere dönerek, “Benimle alakası olmadığını gördünüz. Ben gereken uyarıyı yapacağım zaten yardımcıma” diyen oyuncu, tartışmanın daha da büyümemesi için hızla restoranın önünden uzaklaştı.

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu nu azarladı #3

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu nu azarladı #4

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu nu azarladı #5

    Kadın sürücüler, Kenan İmirzalıoğlu nu azarladı #6


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