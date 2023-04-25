Kadir Doğulu, Alaçatı’da genç bir kadınla dans ederken görüntülendi Neslihan Atagül'le 7 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kadir Doğulu'nun bir kadınla dans ettiği görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Gecenin Ucunda'da başrolleri paylaşan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, birbirlerine olan aşklarını herkesin önünde dile getirmesiyle dikkat çekiyordu..

Ancak Doğulu'nun görüntüsü, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktı.

Genç bir kadınla samimi şekilde dans etti

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta bulunan Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun genç bir kadınla samimi bir şekilde dans ettiği görüntüleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Henüz bir açıklama yapılmadı

İddiaya göre mekanda bulunan oyuncu Aras Bulut İynemli, arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı ancak dikkate almayan Doğulu, eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Çok konuşulan görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.