Kadir Doğulu, aşka geldi

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla gündem oldu.

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Her fırsatta eşine ne kadar aşık olduğunu söyleyen Doğulu, yine aşka geldi.

"BİRAZ KONUŞACAĞIM"

27 yaşındaki Atagül, siyah-beyaz çekilen fotoğrafını "Biraz konuşacağım, izin verin" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SEN KONUŞ"

O fotoğrafa kayıtsız kalamayan Kadir Doğulu ise eşine şu yorumu yaptı: "Herkes sussun, sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki... Bu günümün mimarı oldular gülüm."