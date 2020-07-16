Kadir Doğulu: Burak Özçivit'le meşrebimiz uygun değil

Burak Özçivit için ‘Biz arkadaş olamayız’ diyen Kadir Doğulu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Bir programa konuk olan Kadir Doğulu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit'le arasının neden açıldığını anlattı.

2016'daki düğünlerine Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i davet etmediklerini söyleyen Kadir Doğulu'nun açıklamalarından satır başları...

"KIRGIN DEĞİLİZ"

"Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."





"HARİKA BİR İLİŞKİ OLDU"

Garsonken tanıştığı Hande Yener ile 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşayan Kadir Doğulu, kendisine şöhreti getiren eski sevgilisiyle ilgili şöyle dedi: "Benim olgunlaşmama en büyük çimentoyu atan, harika bir ilişki oldu.”

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Doğulu; yaş, kişi, makam ya da statünün kendisini etkilemeyeceğini belirterek, “O dönemimi safça, içimden geldiği gibi yaşadım. Hiçbir pişmanlığım ya da üzüntüm yok. İbretlik zaman geçirdim." dedi.