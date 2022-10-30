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    Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımına kayıtsız kalamadı

    Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Neslihan Atagül, son olarak araç içerisindeki pozunu hayranlarının beğenisine sundu. Eşine ilk yorumu yapan Kadir Doğulu, "Bu nedir, ayıp" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 09:01
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    Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün paylaşımına kayıtsız kalamadı

    Magazin dünyasının en sevilen çiftleri arasında yer alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, gündem olmaya devam ediyor.

    Şimdilerde aynı dizide birlikte rol alan çift, hayranlarından büyük beğeni topluyor.

    Paylaşımları beğeniliyor

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Atagül ve Doğulu, paylaşımlarında sık sık birlikte çekilen karelerine de yer veriyor.

    Çift, fotoğraflara yazdıkları notlarla ve birbirlerine yaptıkları yorumlarla hayranlarının yüzünü güldürüyor.

    Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ün paylaşımına kayıtsız kalamadı #1

    Eşine yorum yaptı

    Son olarak genç oyuncu Neslian Atagül, aracında çekildiği bir fotoğrafı 13.6 milyonluk hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımı gören Kadir Doğulu, eşine kayıtsız kalamadı.

    İki kez yorum yapan Doğulu, "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp." ifadelerini kullandı.

    Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ün paylaşımına kayıtsız kalamadı #2

    Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ün paylaşımına kayıtsız kalamadı #3


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