Kadir Doğulu: Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’ün dizi çekimleri için Bodrum’da olması hakkında konuştu.

Kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül'den şu sıralar ayrı takılan Kadir Doğulu, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Oyuncu, eşi Neslihan Atagül’le çok beğenilen bir çift olması hakkında, “Çok teşekkür ederiz, ‘güzellik gören gözlerde’ denir ya öyle... Onların gönülleri temiz ve güzel ki güzellik görüyorlar.” açıklamasını yaptı.

"ÖZLEM VE HASRET"

Doğulu, eşinin dizi çekimi için Bodrum’da olması hakkında da şunları söyledi: “Evet, mesafe zor. Evli bir çiftin iki ayrı şehirde yaşaması zor ama bu zorluğun bir de güzelliği var. Birbirimize duyduğumuz özlem ve hasret, daha kaliteli vakit geçirmemize sebep oluyor.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

İkimiz de işimizi layığıyla yapmaya çalışıyoruz. O Bodrum’da, ben de burada devam etmeye çalışıyorum. Bu enerjiyi, gücü verene şükürler olsun. İnsan severek yaptığı işler bulursa kendine, hiçbir zaman yorulmak ne bilmiyor. Ama arada zihnen ve bedenen de dinlenmek lazım.”