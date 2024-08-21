Kadir Doğulu, hamile eşi Neslihan Atagül’ün son halini yayınladı! "İyi ki doğdun sevgilim" Hamile olan Neslihan Atagül'den bugün sosyal medyada büyüyen karnıyla paylaşım geldi. Kadir Doğulu, Atagül'ün doğum gününde aşkını haykırdı.

Haber Merkezi

Birçok fenomen yapımda yer alan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu, geçtiğimiz yıl ihanet haberleriyle gündeme gelmişti.

Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, sessiz kalmıştı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıkladı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Hamile olan Neslihan Atagül'den bugün sosyal medyada büyüyen karnıyla paylaşım geldi. Atagül paylaşımının altına, "Ben mutluyum! Hem de çok! Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız!" notunu ekledi.

HER ZAMAN ROMANTİK

Atagül'ün son halini yayınlayan eşi Kadir Doğulu, ünlü oyuncunun doğum gününe özel aşk dolu bir kutlama mesajı yayınladı.

Kadir Doğulu ise, "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çoook uzun yıllarımız olsun… Seni Çok Seviyorum…" paylaşımını yaptı.