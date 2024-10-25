Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'den ultrasonlu fotoğraf geldi

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Rol aldıkları dizid tanışıp birbirlerine aşık olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne baba olmak için gün sayan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

20 HAFTA

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Atagül, karnı burnunda yeni pozlarını peş peşe yayınladı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla birlikte poz veren Atagül, karelerine "20 hafta içinde" notunu düştü.