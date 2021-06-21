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    Kadir Doğulu: Mutfağın patronu Neslihan

    Yeni dizisinde bir aşçıyı canlandıran Kadir Doğulu, evdeki mutfağı anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 09:39
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    Kadir Doğulu: Mutfağın patronu Neslihan

    "Aşkın Tarifi" dizisinin başrol oyuncularından Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, Nişantaşı'nda sette görüntülendi.

    "DENENMEYE DEĞER"

    Set molasında olduğunu söyleyen Doğulu, canlandırdığı aşçı rolüyle ilgili ''Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Bir oyuncu olarak sette işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz.'' dedi.

    "PATRON NESLİHAN"

    Evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül'ün sorumlu olduğunu belirten Doğulu, "Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum ama mutfakta patron Neslihan." dedi.

    Kadir Doğulu: Mutfağın patronu Neslihan #1

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