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    Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti rotayı değiştirdi

    Magazin dünyasının en doğal çifti Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, kural bozmadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2020 - 09:21
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    Kadir Doğulu - Neslihan Atagül çifti rotayı değiştirdi

    Karantina sürecini Ege'de geçiren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, kır evinde kalıyorlardı. Ancak ünlü çift, geçtiğimiz günlerde rotalarını Nevşehir'e çevirdi.

    TÜRBE ZİYARETİ

    Buradaki bir çiftlik evinde kalan oyuncu çift, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni de ziyaret etti.

    Ünlü çift, geçtiğimiz yıl da gittiği Nevşehir'deki bir çiftlikte kuzularla bu renkli pozu vermişti.

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