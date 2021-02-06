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    Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün ayakkabı bağcıklarını bağladı

    Kadir Doğulu'nun sağlık problemleri yaşayan eşi Neslihan Atagül’e olan desteği takdir topladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 16:33
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    Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün ayakkabı bağcıklarını bağladı

    Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan genç oyuncu Neslihan Atagül'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir haber gelmişti.

    Başarılı oyuncu, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisine veda etmişti.

    Vedanın ardından sosyal medyadan durumuna ilişkin açıklama yapan Neslihan Atagül, zor günler geçirdiğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

    Güzel oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

    KADİR GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

    Hastalıkla mücadele eden eşine her türlü desteği sağlayan Kadir Doğulu, Atagül'ün ayakkabı bağcıklarını bağladı. Atagül ise o anı görüntüledi.

    Doğulu'nun bu davranışı hayranların beğenisini kazandı.

    Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ün ayakkabı bağcıklarını bağladı #1

    Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ün ayakkabı bağcıklarını bağladı #2

    Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ün ayakkabı bağcıklarını bağladı #3

    Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ün ayakkabı bağcıklarını bağladı #4

    Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ün ayakkabı bağcıklarını bağladı #5

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