Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün ayakkabı bağcıklarını bağladı

Kadir Doğulu'nun sağlık problemleri yaşayan eşi Neslihan Atagül’e olan desteği takdir topladı.

Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan genç oyuncu Neslihan Atagül'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir haber gelmişti.

Başarılı oyuncu, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle rol aldığı Sefirin Kızı dizisine veda etmişti.

Vedanın ardından sosyal medyadan durumuna ilişkin açıklama yapan Neslihan Atagül, zor günler geçirdiğini ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Güzel oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

KADİR GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Hastalıkla mücadele eden eşine her türlü desteği sağlayan Kadir Doğulu, Atagül'ün ayakkabı bağcıklarını bağladı. Atagül ise o anı görüntüledi.

Doğulu'nun bu davranışı hayranların beğenisini kazandı.