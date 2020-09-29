Kadir Doğulu: Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim

Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlattı.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, bir programın canlı yayınına konuk oldu. Doğulu, hayata dair samimi açıklamalarda bulundu.

Her konuşmasında eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Doğulu, yine aşka geldi.

"Neslihan benim gibi birisi değil" diyen Doğulu eşini şöyle anlattı:

"ZITLIKLAR BİRBİRİNİ ÇEKTİ"

"Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız... O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum... Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı. Daha kendini bilen bir insan yaptı. Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; bir araya geldik bir kıvılcım çıktı."