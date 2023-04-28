Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz günlerde İzmir Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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41 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve 30 yaşındaki Neslihan Atagül, 2016 yılında dünya evine girdi. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, son günlerde özel hayatlarıyla manşetlerden düşmüyor.

Başka kadınlarla samimi bir şekilde yakalandı

Doğulu, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkarken, Çeşme Alaçatı'da başka bir kadınla sarmaş dolaş halde yakalandı. Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre; Doğulu, baş harfi 'S' olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle yasak aşk yaşıyordu.

'Ben bir magazin figürü değilim"

S. isimli kişinin Sezer Çakır olduğu iddiası sosyal medyada çok konuşuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çakır ise Kadir Doğulu'nun çok sevdiği bir dostu olduğunu belirterek, ''Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi. Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ayrıca hayatım boyunca kimsenin kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım.'' dedi.

Kadir Doğulu da hakkında çıkan iddialar için ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benim Neslihan’dan başka imam nikahlı eşim yok'' açıklamasını yaptı.

El ele görüntülendiler

Ortaya atılan iddialar sonrası bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, Kadıköy'de el ele görüntülendi. İkilinin samimi halleri ise evlilikte bir krizin yaşanmadığını gözler önüne serdi.

1979 yılında doğan Sezer Çakır 44 yaşındadır. Sezer Çakır. Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşidir. Aslen İzmirli olan Çakır Yeditepe Üniversitesi mezunudur.