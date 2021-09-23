Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül konsere gitti

Dün akşam konser veren Murat Dalkılıç'ı dinlemeye gelenler arasında Nelishan Atagül ve Kadir doğulu da vardı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu da geldi. Dalkılıç’ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti.

AŞK İLK GÜNKÜ GİBİ

Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift her şey yolunda mesajı verdi.

ZOR GÜNLER GEÇTİ

Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül, setlere ara vermişti. Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti:

“Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi.”