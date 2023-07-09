Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den aşk dolu paylaşımlar Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları romantik karelerle kutladı. İkilinin aşk dolu paylaşımlarına yorum yağdı.

Kadir Doğulu geçtiğimiz aylarda bir kadınla sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi.

Neslihan Atagül'ün bu kareler sonrası boşanacağı söylendi. Ancak ikili, el ele basın karşısına çıktı.

Atagül söylentilere kulak tıkarken, 7. evlilik yıl dönümlerini de aşk dolu karelerle kutladı.

Dudak dudağa pozlar

Neslihan ve Kadir Doğulu çiftinden evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım geldi. Birbirlerini öpücüklere boğan ünlü çifte takipçilerinden yorum yağdı.

7. yıllarını kutlayan oyuncu ikili, yaptıkları paylaşımla birlikte ayrılık iddialarını yalanlamış ve aşklarının dolu dizgin devam ettiğini belirtmiş oldu.