Kadir Doğulu'dan ihanet açıklaması Bir mekanda kadınla sarmaş dolaş görüntüleri sosyal medyaya düşen Kadir Doğulu suskunluğunu bozdu.

ensonhaber.com

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun bir eğlence mekanında çıkan görüntüleri magazin gündemini salladı. Bir kadınla dans ederek yakınlaştığı görüntüler sonrası ihanet iddiaları ortaya atıldı.

Bu iddiaların ardından yeni bir iddia daha gündeme geldi. Doğulu'nun Alaçatı’da adı daha önce Murat Dalkılıç’la da anılan Sezer Çakır’la samimi şekilde eğlendiği ve üstelik Çakır’la imam nikahıyla evli olduğu da öne sürüldü.

İhanet iddialarının ardından Kadir Doğulu sessizliğini bozdu. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Doğulu iddiaları yalanladı.

"Müşkül dinlerim"

Sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülerle ilgili konuşan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" dedi.

"Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok"

Birsen Altuntaş, Doğulu'nun imam nikahı iddiasıyla ilgili soruya ise kahkaha atarak yanıt verdiğini söyledi. Doğulu "Benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok" açıklamasını yaptı.