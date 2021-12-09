Kadir Doğulu'dan ihanet iddialarına cevap

Kadir Doğulu, hakkında çıkan ihanet iddiaları hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, yeni sezon için için hazırlık yapıyor. Senaryo okumalarına başlayan yakışıklı oyuncu, ‘Güzel işler yapacağız’ dedi.

DALGA GEÇTİ

En son ‘Aşkın Tarifi’ dizisinde Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu, gönlünü Arıtürk’e kaptırdığı iddiaları ile gündeme gelmişti. Muhabirlerin ‘İhanet iddiaları var’ sorusuna cevap veren Doğulu, ‘Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım. İhanet ettim’ sözleriyle dedikoduları ti’ye aldı. "Haberleri görünce ‘Karıcığım seni aldatmışım’ dedim gülüp geçtik." dedi.

"KARIM DİYE SÖYLEMİYORUM"

Atagül’ün yurt dışında aldığı ödüle de değinen ünlü oyuncu, "Benim karım, diye söylemiyorum Neslihan çok yetenekli ben de beğeniyorum kendisini." ifadelerini kullandı.