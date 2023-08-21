Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e doğum günü videosu Eşini aldattığı iddia edilen Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşi Neslihan Atagül'ün 31. yaş gününü kutladı.

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ensonhaber.com

Ekranların oyuncu çiftlerinden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Doğulu'nun başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti.

Neslihan yeni yaşını kutluyor

Eşinin başka kadınlarla görüntülenmesinden rahatsız olmayan Neslihan Atagül, bugün yeni yaşını kutluyor.

Son olarak Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü kutladı. 31 yaşına giren oyuncunun videosunu paylaşan Kadir Doğulu aşkını haykırdı.

“Neşeli bir hayatın"

Doğulu videoya, “Neşeli bir hayatın, çok güzel anıların olsun… Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.